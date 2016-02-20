حزب الله يخترق كاميرات لوزارة حرب الإحتلال

ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن وحدة القرصنة التابعة لحزب الله اللبناني تمكنت من تنفيذ اختراق أمني بحق وزارة الحرب « الإسرائيلية ».

ووفق صحيفة « يديعوت أحرونوت » العبرية، فإن حزب الله نشر صورا قال أنها من « تل أبيب » و« حيفا ».

ووفق « يديعوت » فإن وحدة القراصنة اللبنانية تمكنت من اقتحام شبكة كاميرات المراقبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأصدرت المنظمة، التي تطلق على نفسها « نحن قادمون »، أن الصور التي نشرت من الكاميرات الأمنية، تمت بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال كبار نشطي حزب الله عماد مغنية.

وقالت « يديعوت » إن منظمة « قادمون » أعلنت منذ 2013 تحديها « إسرائيل » في الساحة الافتراضية، وقد عكفت على تنفيذ هجمات انتقامية ضد « إسرائيل » في المقام الأول، أو إجراءات لإحياء الذكرى السنوية لمقتل المجاهدين اللبنانيين الذين تقول أن « إسرائيل » قتلتهم.

وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية التابعة لحزب الله في السابق أن « قادمون » قادرة على اقتحام المواقع الإسرائيلية الحساسة وحسابات « الفيسبوك » الإسرائيلية.

وفي الصور، أماكن يمكن رؤية علم « إسرائيل » في زاوية الغرفة فيها، والكثير كما هو الحال في المناصب العامة والحكومية في جميع أنحاء إسرائيل.

وكتب تحت واحدة من الصور، تهديد لـ« إسرائيل »، قال: « سوف نصل لكم وحتى مكاتبكم. »

وفي مقابلة قناة « المنار » اللبنانية مع أحد أعضاء « قادمون » وهو يلبس العتاد العسكري، ويخفي وجهه، قال: « هدفنا هو تدمير إسرائيل إلكترونيا ».

وأضاف العنصر في « قادون » أن مجموعته تمكنت من اختراق 5000 موقع عبري على مدار عام 2015، بما في ذلك المواقع المؤسسة الأمنية التي تحتوي على مواد حساسة.