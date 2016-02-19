7 إصابات برصاص الاحتلال في شرق غزة وشمال القطاع

أصيب سبعة مواطنين برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة وشمال القطاع خلال المواجهات التي اندلعت عقب صلاة الجمعة ، وجرى نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر طبية أن أربعة إصابات وقعت في شمال قطاع غزة بالقرب من بؤرة أبو سمرة في بيت لاهيا شمال القطاع ، ثلاثة منهم بالرصاص الحي واصابة بالرصاص المطاطي في الرأس، نقلوا على اثرها للمشفى الاندونيسي لتلقي العلاج.

فيما أصيب ثلاثة مواطنين بالقرب من معبر المنطار ( كارني) شرق مدينة غزة، وتم نقلهم لمشفى الشفاء لتلقي العلاج.

جدير بالذكر، ان المواجهات في منطقة المنطار تتجدد كل يوم جمعة بعد الصلاة، تضامناً مع انتفاضة القدس في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.