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كيف نذيب الدجاج أو اللحم المجمد في دقائق؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:46 - 19 فبراير 2016
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حيلة مذهلة وسهلة

كثيراً ما تنسى الأمهات أن تخرج اللحم أو الدجاج من الثلاجة قبل ساعات من تحضير الطعان وذلك ليذوب الثلج، فتحتار ولا تدري ما تفعل فقد نفذ الوقت واللحم مجمد، لكن إليك هذه الحيلة لتتمكني من تحضير ما يحلو لك دون أي تأخير، إذ تستطيعين إذابة اللحم المجمّد في دقائق.

ما تحتاجينه هو:

- قدر من الماء الساخن

- أكياس مخصّصة للثلاجة ولحفظ الطعام قابلة للإغلاق المحكم

- اللحم المجمّد أو الدجاج

طريقة الإستعمال:

- قومي بتسخين كمية كافية من الماء في قدر معدني كي تبلغ درجة حرارته 60 مئوية تقريباً « أي عندما تبدأ بعض الفقاعات الصغيرة بالتكون في أسفل القدر ».

لحوم

- ضعي اللحم أو الدجاج المثلّج في الكيس المخصّص للثلاجة وأغلقيه بإحكام.

- غمسي الأكياس بالماء الساخن كلّياً، مع ترك القدر على نار متوسطة.

لإذابة اللحم أتركي الكيس في الماء لـ12 دقيقة تقريباً، أمّا لإذابة الدجاج، فلن تحتاجي لأكثر من 10 دقائق.

لحوم

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الطريقة تناسب فقط الحصص الصغيرة والمتوسّطة، وليس الطيور الكاملة مثل الحبش أو الدجاج بهدف حشوه.

ملاحظة: لا تتركي الكيس لأكثر من الوقت المطلوب، وإلّا لبدأت الباكتيريا في اللحومات أو الدجاج بالتكاثر.

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