الهند تقدم أرخص هاتف ذكي بالعالم بـ 7 دولار

من المقرر أن تطرح الهند التي تحظى بأكبر سوق في عالم الهواتف إلى جانب الصين هاتفا ذكيا بسعر 7 دولارات فقط (نحو 21 ليرة) أنتجته شركة تُدعى (RingingBells).

ومن المنتظر أن يحظى الهاتف الذي سيحمل اسم (Freedom 251) بإقبال كبير في الهند.

وكانت شركة (RingingBells) اشترت أجزاء الهاتف من خارج البلاد وقامت بتجميعه في الهند. وستعمل الشركة التي صنعت الهاتف في بلدها مستفيدة من حملة « صنّع في الهند » بدعم من الحكومة الهندية على رفع هامش الربح الذي ستحصل عليه من مبيعات الجهاز.

ولم تدل الشركة المصنعة بأية معلومات حول مميزات الهاتف على الرغم من طرحه غدًا في الأسواق. إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الجهاز سيتمتع بميزات تكنولوجيا الجيل الثالث (3G).

وحسب خبر وارد في موقع (Webtekno)؛ طرحت الشركة الهندية قبل فترة قصيرة أرخص هاتف ذكي بقيمة (44 دولارًا) يتمتع بميزات الجيل الرابع (4G) إلى جانب الهاتف الجديد (Freedom 251).