نداء عاجل لإنقاذ حياة القيق

جدد مركز غزة لحرية الاعلام إطلاق نداءً عاجلاً لإنقاذ حياة الزميل الصحفي المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي محمد القيق والذي أضرب عن الطعام منذ 86يوماً احتجاجا على اعتقاله الإداري بشكل تعسفي دون اي تهمة.

ودعا المركز في بيان وصل فلسطين اليوم الإخبارية مساء اليوم الخميس، المنظمات الحقوقية كافة المدافعة عن الحريات الاعلامية وحرية التعبير بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة القيق الذي يواجه خطر الموت في اي لحظة.

وأدان المركز باقسى العبارات استمرار اعتقال القيق ورفض سلطات الاحتلال لطلبه العادل بنقله الى مستشفى فلسطيني في رام الله للعلاج بدلا من مستشفى « العفولة » الاسرائيلي التي نقل اليها.

وأكد وقوفه الكامل الى جانب الاسير الصحفي محمد القيق ومساندة اسرته، ويحث على ضرورة تكثيف الفعاليات التضامنية مع القيق الى حين نيله الحرية والافراج عنه من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

فيما ثمن المركز موقف المنظمات والاتحادات الدولية والمحلية في مساندة القيق ليطال الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن القيق فورا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي محمد القيق وهو مراسل قناة « المجد » الاخبارية السعودية من منزله في قرية أبو قش في محافظة رام الله فجر يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وحولته بعد نحو شهر للاعتقال الاداري التعسفي لمدة ستة شهور حيث بدأ اضرابه التاريخي عن الطعام بعد ثلاثة ايام من اعتقاله.