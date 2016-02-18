أزمة الغاز بغزة ترواح مكانها

أكد سمير حمادة رئيس لجنة الغاز في جمعية البترول بغزة، أن أزمة غاز الطهي في قطاع غزة مازالت تراوح مكانها، بسبب عدم توريد الكميات المطلوبة من الجانب الصهيوني.

وقال حمادة في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الخميس، إن المشكلة « الرئيسية في الأزمة تكمن في معبر كرم أبو سالم التجاري لعدم مقدرته على استيعاب كميات كبيرة من الغاز تصل لنحو 400 طن يومياً ».

ولفت الي أن جهود كبيرة بذلت مؤخراً وعلى أعلى المستويات للضغط على الاحتلال من أجل السماح في تمديد خطوط غاز إضافية في المعبر التجاري ، متوقعاً أن ترى هذه الجهود النور خلال الايام القادمة.

ونوه الي أن محطات التعبئة في القطاع مازالت تعتمد 6 كيلو جرام بدلاً من 12 كيلو جرام للإسطوانة في ظل استمرار الأزمة الراهنة.

ويحتاج قطاع غزة لنحو 350 طن من الغاز بشكل يومي لسد حاجيات سكان القطاع الأساسية.