ارتفاع درجات الحرارة والمنخفض يعود الأحد

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت: أما يوم غد الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت الأرصاد الجوية: ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم السبت المقبل، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

أما يوم الأحد المقبل، فقالت: ستتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وبارداً حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا خاصة في ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.