آيزنكوت: تعرضنا لـ 160 عملية قتلنا 100 من منفذيها

أكد رئيس أركان حرب الاحتلال الإسرائيلي،« غادي إيزنكوت »، « إن الجيش الإسرائيلي تعرض لـ 160 عملية فدائية فلسطينية، قتل جنوده أكثر من 100 من منفذيها بالرصاص ».

وأشار آيزنكوت خلال لقائه مع طلبة إسرائيليين في بيت يام بالأراضي المحتلة، كما نقل موقع « واللا » العبري، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن جيشه يواجه تحديات صعبة في قواعد الاشتباك خاصة، في ظل البيئة المدنية الفلسطينية المعقدة في الضفة المحتلة، حيث آلاف الجنود يعملون هناك، في واقع هو الأكثر تعقيداً.

وزعم ايزنكوت « أنه لا يريد أن يطلق جندي النار على فتاة فلسطينية، حتى لو أنها لم تفعل شيئاُ خطيراً، لكن يجب استخدام الإمكانيات اللازمة للقيام في مثل هكذا مهمة.

وأضاف قوله، أن جنودنا محترفون ويعملون بضمير، ويجب علينا أن نحافظ عليه لكي نحافظ على روح وصورة الجيش الإسرائيلي، وفق قوله.

وأوضح أيزنكوت، أنه يجب أن نتصرف في قواعد الاشتباك المبدئية التي تهدد قواتنا، والجندي لديه القدرة على إطلاق النار عندما يكون هناك خطراً على حياته، ولكن يجب المحافظة على أداء مهامه في المكان الصحيح ».