مجلس تأديبي يقرر إغلاق صيدليتين لمخالفتهما الأنظمة والقوانين

قرر المجلس التأديبي، المشكل من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة الفلسطينية، إغلاق صيدلتين في الضفة الغربية، واحدة لمدة شهر والأخرى لمدة شهرين، لمخالفتهما الأنظمة والقوانين المعمول بها في وزارة الصحة.

وقال نقيب الصيادلة أيمن خماش لوكالة « وفا » الرسمية: « إن المجلس التأديبي المشكّل من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، نظر في عدة قضايا ومخالفات مهنية لعدد من الصيدليات، وفرض عقوبات على ضوء هذ المخالفات، تراوحت بين الغرامة المالية وسحب رخصة مزاولة المهنة من صيدليتين، بالإضافة الى تبرئة أحد الصيادلة من التهم الموجهة إليه ».

وأضاف أن المجلس التأديبي اتخذ قرارا بإغلاق صيدلية لمدة شهرين مع غرامة مالية، وصيدلية أخرى لمدة شهر وغرامة مالية، موضحا أن المخالفات تمثلت بوجود أدوية غير شرعية وغير رسمية في بعض الصيدليات؛ وهذه الأدوية يكون مشكوكا بفعاليتها بسبب طريقة تخزينها، وأيضا وجود أدوية مباعة لمؤسسات صحية داخل هذه الصيدليات، هو مخالف للقانون.

وأكد خماش أن بإمكان أي صيدلاني استئناف قرار العقوبة الى المجلس التأديبي الأعلى الذي يترأسه وزير الصحة، والمشكل من الوزارة ونقابة الصيادلة، خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه بالقرار.