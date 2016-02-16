بينيتيز سيخرج عن صمته لاول مرة بعد اقالته من ريال مدريد

كشفت تقارير اعلامية ان رافاييل بينيتيز، المدرب السابق لفريق ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، ستكون له اول خرجة اعلامية للحديث عن فريقه السابق الاربعاء حيث سيكون محللا لاحدى القنوات البريطانية للمباراة التي ستجمع بين النادي الملكي وروما في ذهاب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا.



ووفقا لما ذكرته اذاعة « كادينا سير » فإن بينيتيز سيكون محللا للمباراة على قناة « بي تي سبورتس » البريطانية، وستكون المرة الاولى التي سيتحدث فيها بينيتيز عن فريقه السابق.



وسيكون برفقة المدرب الاسباني كل من مايكل اوين لاعب ريال مدريد وليفربول السابق وايضا ستيف ماكنامانام الذي لعب للنادي الملكي والريدز، وريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق بالاضافة الى الحكم السابق هاورد ويب.



وبلا شك فسيكون هناك اهتمام كبير لما سيقوله بينيتيز اثناء تحليله لمباراة روما وريال مدريد المقامة على ملعب « الاوليمبيكو »، خصوصا بعد ان اعترف مساعده بيتشيا في تصريحات لصحيفة « لا جازيتا ديللو سبورت » بأن المدرب الاسباني كانت له مشاكل مع اللاعبين في غرفة خلع الملابس.