وزير الصحّة: جاهزون لاستقبال وعلاج الأسير القيق

أكد وزير الصحّة د. جواد عوّاد على جهوزية مجمّع فلسطين الطبّي برام الله لاستقبال وعلاج الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 84 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وقال الوزير في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "إن الرئيس محمود عبّاس ورئيس الوزراء د. رامي الحمدالله على اتصال دائم مع الوزارة من أجل تهيئة كافة متطلبات العلاج للأسير القيق، لاسيما بعد إعلان المحكمة العليا للاحتلال عن عقد جلسة، اليوم، للنظر في التماس نقله من مستشفى العفولة الإسرائيلي إلى مجمّع فلسطين الطبي برام الله.

وأشار د.عواد إلى خطورة الوضع الصحّي الذي يعانيه الأسير في اليوم الرابع والثمانين لإضرابه عن الطّعام، مطالباً جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والفوري لحماية القيق.

يُذكر أن الأسير القيق قد رفض مقترحات المحكمة العليا بتلقي العلاج في مستشفى العفولة ومستشفى المقاصد بالقدس، مؤكداً على استمراره في الإضراب حتى نيل حريته وتلقي العلاج في رام الله.