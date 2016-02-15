منتخبنا الأولمبي يواصل تحضيراته في البليدة استعداداً لمواجهة شقيقه الجزائري

يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، تحضيراته لمواجهة شقيقه الجزائري وديا في 17 من الشهر الجاري على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائر.

وخاض الفريق تدريباته، صباح الاحد، على ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة، وسط اجواء باردة نسبيا، بالاضافة الى حضور العشرات من المشجعين الجزائرين، الذين قدموا من عدة مدن جزائرية، رافعين لافتات معبرة عن عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين، الى جانب الهتافات المتواصلة لفلسطين وشعبها وقضيته العادلة، حيث عزفت تلك الجماهير العديد من الالحان وصدحت حناجرها بالاغاني المرحبة بمنتخبنا الوطني في الجزائر.

وشكر رئيس بعثة المنتخب الوطني، محمد الصياد، الجماهير الجزائرية على تواجدها وزحفها الى ملعب تشاكر للترحيب بلاعبينا، بالرغم من الاجواء الباردة وقدوم بعضهم من مسافة تجاوزت 1000 كيلو متر من عدة ولايات جزائرية.

وقال الصياد في حديثه لوسائل الاعلام المحلية التي تواجدت في الملعب لتغطية التمرينات، ان ذلك الحب الكبير الذي تحمله تلك الجماهير لفلسطين، يقابله حب متبادل ومضاعف من الشعب الفلسطيني للجزائر ولشعبها الاصيل المعطاء.

واشاد الصياد بالتعاون الكبير الذي يقدمه الاتحاد الجزائري لكرة القدم لبعثة الاولمبي، معربا عن سعادته واعتزازه الكبير لما تقدمه كافة الجهات الجزائرية المعنية من تسهيلات لبعثة الفريق خلال تواجدها في البليدة.

من جهته حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني عبد الناصر بركات، على اجراء تمرينات احمائية واخرى تكتيكية، من أجل الوصول الى التشكيلة النهائية التي ستواجه المنتخب الجزائري الشقيق في موقعة الاربعاء المقبل.

واعرب بركات عن امله في يستفيد لاعبوه من المعسكر الحالي، والخروج بافضل النتائج على المستوى الفني والنفسي والبدني، من اجل مواصلة العمل لبناء فريق المستقبل للكرة الفلسطينية.

من جانبه اعرب قائد المنتخب الوطني عبد اللطيف البهداري، عن فخر اللاعبين واعتزازهم بزحف الجماهير الجزائرية للترحيب باللاعبين، مشيرا الى التقدير الكبير من كل فلسطيني للجزائر ولشعبها المعطاء الاصيل.