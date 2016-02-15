تأهل أهلي الخليل والجمعية والظاهرية وبلاطة والثقافي لدور الـ 16 من كأس فلسطين

حجزت فرق أهلي الخليل وجمعية الشبان المسلمين ومركز بلاطة وشباب الظاهرية وثقافي طولكرم مقعدها في دور الـ 16 من بطولة كأس فلسطين بعد تحقيقها الفوز اليوم الأثنين، في افتتاح منافسات الدور الـ 32 من البطولة.

وجاء تأهل جمعية الشبان المسلمين على حساب مؤسسة البيرة بفارق الركلات الترجيحية (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على استاد الخضر.

أما أهلي الخليل فقد حسم تأهله بعد فوزه العريض على نظيره سيلة الحارثية بسداسية نظيفة، في مباراة جمعت الفريقين على استاد أريحا الدولي، من جانبه تمكن فريق مركز بلاطة من حجز بطاقة التأهل على حساب منافسه فريق أبناء القدس بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، في لقاءٍ أقيم على استاد ماجد أسعد بالبيرة.

وعلى استاد الشهيد فيصل تمكن شباب الظاهرية من تخطي نظيره فريق نور شمس بصعوبة بعد التغلب عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف، في حين لحق فريق ثقافي طولكرم بركب المتأهلين بعد تحقيقه فوزاً كبيرا ً على منافسه العربي بين صفافا بسداسية بيضاء، في لقاءٍ جمعهما على استاد نابلس.