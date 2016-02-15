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تركيا وإسرائيل تقتربان من اتفاق بشأن السفينة « مرمرة »

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:35 - 15 فبراير 2016
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مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الاثنين، إن المحادثات بين تركيا وإسرائيل بلغت مرحلة يمكن عندها للطرفين توقيع اتفاق بشأن تعويضات عن مقتل عشرة نشطاء أتراك، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية في 2010.

وكثف البلدان- المتحالفان سابقا- جهودهما في الشهور الماضية، لاستعادة العلاقات التي تضررت بشدة، عقب مداهمة القوات الإسرائيلية للسفينة التركية « مافي مرمرة » التي كانت تحاول اختراق حصار لقطاع غزة.

وأدلى عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية بالتعليقات على الهواء مباشرة لتلفزيون خبر تورك.

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