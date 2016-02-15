الأسير القيق يرفض نقله لمستشفى المقاصد بالقدس

رفض الأسير الصحفي محمد القيق اليوم مقترح سلطات الاحتلال بنقله إلى مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة .

وأفادت مصادر محلية أن محكمة الاحتلال العليا رفضت الالتماس المقدم من الأسير ‫محمد القيق بنقله إلى مستشفى فلسطين ‫ب‏رام الله، وأجلت إصدار القرار إلى ظهر الغد.

يذكر أن المحكمة العليا للاحتلال وفي تاريخ الرابع من شباط الجاري، أصدرت قراراً منقوصاً وملتوياً تضمن تعليق اعتقال الأسير القيق بشروط منها تحديد مكان علاجه، وإن أراد الانتقال إلى مستشفى آخر عليه أن يتقدم بطلب بشأن ذلك.

ويواصل الأسير محمد القيق إضرابه عن الطعام لليوم الـ83 يوماً على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري .