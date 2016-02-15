توقيع عقد بناء مجمع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة

وقّع مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني الدكتور رمزي خوري، اليوم، عقد بناء مجمع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة والذي يضم : مبنى السفارة والمركز الثقافي .والمكتبة العامة، ومقر إقامة السفير، وذلك على مساحة 5790 متر مربع في ضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة .

وجرى التوقيع مع شركة كونتريد التي نالت المناقصة الخاصة بعملية البناء، في مقر سفارة فلسطين بحضور السفير جمال الشوبكي ،على أن تنتهي عملية البناء خلال عامين من تاريخ توقيع العقد.

وكانت جمهورية مصر العربية قد منحت دولة فلسطين مساحة أرض لبناء السفارة بناءً على مبدأ التعامل بالمثل .