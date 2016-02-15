اصنع معجونك بنفسك لتبييض وتلميع أسنانك خلال أيام

ظهر أول معجون للأسنان بشكله الحالي في عام 1873، بهدف تنظيف الأسنان وتلميعها والحصول على أنفاس زكية الرائحة، لتأمين جمال الأسنان ومنع إصابتها بالتسوس.

وعرفت أقدم محاولة لتصنيع معجون الأسنان في مصر قبل 5000 سنة، واحتوى على الملح والنعناع والفلفل الأسود وأزهار السوسن المجففة، التي اكتشف العلماء حديثا أنها تحمي من أمراض اللثة.

ورغم حلمنا بأسنان ناصعة وابتسامة جذابة، تفشل مساحيق تنظيف الأسنان بذلك. ونشر موقع « ماي سينترال هيلث »، طريقة لصناعة معجون أسنان منزلي، ربما ينجح في تحقيق الحلم الناصع البياض:

* القليل من زيت النعناع.

* ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

* 1/5 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

* وضع الخليط على فرشاة الأسنان بعد خلطه جيدا وغسل الأسنان كالمعتاد.

* ترك الخليط بالفم حتى 5 دقائق، ثم بصقه ومضمضة الفم بمياه نظيفة.

* الاستمرار بغسيل الأسنان لعدة أيام للوصول إلى الهدف المطلوب.