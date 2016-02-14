القضاء الأردني يحل مجلس نقابة المعلمين

أصدرت محكمة أردنية، الأحد، قرار بحل مجلس نقابة المعلمين الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان، لمخالفته القانون الداخلي للنقابة.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن قرار الحل جاء بعد خرق المجلس المادة ( 15) من قانون النقابة.

وتنص هذه المادة على أن :« تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة وإذا اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من المجلس أو بناءً على طلب يقدم إليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة ».

ويشترط أن يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من أجلها، وذلك تحت طائلة البطلان.