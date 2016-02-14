157 مولود يومياً بغزة

شهد قطاع غزة خلال شهر يناير/كانون ثاني الماضي 4871 مولوداً جديداً ، بمعدل 157 مولود يومياً.

وأفادت تقارير صادرة عن دوائر الأحوال المدنية بمديريات الداخلية الخمس أن دائرة الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت 2130 مولوداً جديداً خلال شهر يناير ؛ فيما سجلت الأحوال المدنية بداخلية خانيونس 1100 مولوداً خلال الشهر ذاته.

هذا وسجلت دائرة الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 610 مولوداً، فيما سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 525مولوداً، بدورها سجلت الأحوال المدنية بداخلية الشمال 525 مولوداً جديداً .

هذا وتلفت الأحوال المدنية عناية المواطنين أن المدة القانونية للتبليغ عن ولادة مولود جديد حي هي عشرة أيام من تاريخ الولادة، وخلال هذه المدة بإمكان ولي الأمر أن يحصل على شهادة ميلاد لمولوده الجديد مجاناً « بدون رسوم ولا دمغات بريدية »