« مهجة القدس »: الأسيران رومل عطوان ومحمود كليبي يدخلان أعواما جديدة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى؛ أن الأسير المجاهد رومل كامل عثمان العطاونة (37عامًا)، قد أنهى أربعة عشر عاما ويدخل اليوم عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلت الأسير العطاونة بتاريخ 14/02/2002م، أثناء عودته من جامعته (خضوري) بمدينة طولكرم عبر أحد الحواجز الصهيونية، وصدر بحقه حكماً بالسجن 18 سنة، بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة.

جدير بالذكر أن الأسير رومل العطاونة هو أعزب من بلدة خاراس قضاء مدينة الخليل المحتلة، ويعد أحد أبرز كوادر حركة الجهاد الإسلامي في السجون وانتخب عضوا في الهيئة القيادية لأسرى الجهاد لمدة عامين؛ ويتميز بشخصيته القوية بين صفوف الأسرى، كما أنه حافظ للقرآن الكريم، وانتسب للجامعة الإسلامية في غزة لإكمال دراسته التي حُرم منها بسبب الاعتقال؛ وخلال فترة اعتقاله الطويلة تنقل بين عدة سجون ويقبع حاليا في سجن جلبوع.

وفي ذات السياق أضافت مؤسسة مهجة القدس أن الأسير المجاهد محمود عطية حسن كليبي (34 عاما) من مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة؛ قد أنهى ثلاثة عشر عاما في سجون الاحتلال ويدخل اليوم عامه الرابع عشر على التوالي؛

وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى ثلاثين عاما بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال؛ ويقبع حاليا في سجن ريمون.