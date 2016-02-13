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الحكومة: إعدام « العويوي » وإصابة 3 شبان قرب القدس جريمة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 19:59 - 13 فبراير 2016
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اعتبرت حكومة الوفاق الوطني أن إعدام الطفلة كلزار العويوي برصاص قوات الاحتلال وإطلاق النار خلال الساعات الأخيرة على ثلاثة مواطنين قرب القدس على إثر حادث سير، جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي الاحتلالي المتواصل ضد أبناء شعبنا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: « إن الحكومة تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بالمسارعة الي توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، وتحمل الحكومة »الإسرائيلية« المسؤولية الكاملة عن كافة الاعتداءات وعلى رأسها جرائم القتل اليومي بحق الأطفال والنساء والشيوخ العزل.

كما اعتبرت الحكومة أن تمادي الاحتلال في اقتراف جرائم حرب بحق أبناء شعبنا هو نتيجة لتقاعس مؤسسات المجتمع الدولي ذات الصلة عن محاسبة »إسرائيل" على جرائمها وفق توصيف القانون الدولي.

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