ايران تعلن استعدادها لدعم أسر شهداء الانتفاضة وإعادة الاعمار

التقى وفد فصائل المقاومة الفلسطينية المكون مساء اليوم السبت 13 فبراير برئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني الدكتور علي لاريجاني.

ووصل وفد من ابرز الفصائل الفلسطينية على رأسها حماس والجهاد الاسلامي وفتح الجمهورية الاسلامية الايرانية الثلاثاء الماضي للمشاركة في احتفالات الذكرى ال 37 للثورة الاسلامية الايرانية.

أكد الدكتور لاريجاني في لقاءه بأعضاء هذا الوفد على السياسة الايرانية الثابتة لدعم القضية الفلسطينية، قائلا: نحن في هذا الاطار على استعداد لدعم أسر شهدا انتفاضة القدس واعادة اعمار البيوت التي دمرها الاحتلال الصهيوني.

كما أضاف لاريجاني أن الإيرانيين على اختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية إلا انهم جميعا متفقون على دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة.

هذا، تحدث أعضاء الوفد في كلمات منفصلة عن الأوضاع الفلسطينية وانتفاضة القدس مؤكدين على المقاومة كخيار استراتيجي للفلسطينيين لاسترجاع حقوقهم المغتصبة.