أغرب بنود في عقود اللاعبين في كرة القدم !!

نشرت صحيفة الماركا المدريدية قائمة بأغرب البنود الموجودة في عقود أبرز نجوم اللعبة، والتي أثارت جدلا كبيرا في الوسط الكروي.

صاحب البند الأول لنجم نادي تشلسي الإنجليزي، فإنه حتى 29 أبريل المقبل يستطيع شراء راداميل فالكاو من موناكو مقابل 50 مليون يورو، والغريب أن موناكو لم يحصل على أي مقابل مالي من تشلسي لإتمام الإعارة بشرط أن يدفع الأخير راتب اللاعب بالكامل المقدر 185 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

أما برشلونة فإنه سيحصل على مليون يورو سنويا بموجب انضمام نيمار للفريق الكتالوني، من أجل الدعاية لنوع شامبو للشعر في اليابان والصين وتايوان ولا يقوم بأي دعاية لأي شامبو آخر.

من جانبه، دفع ريال مدريد 91 مليون يورو لتوتنهام لشراء غاريث بيل بالإضافة لعشرة مليون يورو تنازل عنها الريال لتوتنهام في صفقة بيع فان دير فارت للفريق اللندني.

ويستمر الفريق الملكي رابعا حين باع أوزيل لأرسنال مقابل 44 مليون يورو بالإضافة لستة مليون يورو أخرى حوافز مع وجود شرط منع رحيله لبرشلونة.

أيضا دفع ريال مدريد 25 مليون يورو لبايرن ميونخ لشراء توني كروس مع وجود راتب سنوي بعشرة مليون و800 ألف يورو وفي حال رحيله من الفريق هناك شرط جزائي بقيمة 300 مليون يورو.

أتلتيكو مدريد بدوره تعاقد مع جاكسون مارتينيز مقابل 35 مليون يورو براتب سنوي 6 مليون يورو ونسبة 5 في المئة من قيمة بيعه لأي فريق آخر وهي النسبة التي حصل عليها بورتو بالفعل عندما تم بيع جاكسون لغوانزو في الصين.

مانشستر يونايتد دفع عشرين مليون يورو لشراء مارسيال وسيدفع 30 مليون يورو في يوليو المقبل، في حال إحراز 25 هدفا في أول ثلاثة مواسم مع اليونايتد سيدفع اليونايتد 10 مليون يورو آخرين، وفي حال لعب 25 مباراة دولية لفرنسا سيدفع 10 مليون يورو آخرين، وفي حال الترشح للكرة الذهبية سيدفع اليونايتد 10 مليون لتصبح قيمة الصفقة من الممكن أن تصل لـ80 مليون يورو.

البند الثامن والأخير كان في صفقة دي خيا، إذ في حال انضمامه للريال سيحصل على 11 مليون و800 ألف يورو بينما 50 في المئة من حقوق الدعاية للاعب سيحصل عليها الريال.