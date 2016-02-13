« إسرائيل » تقرر تشغيل « مقلاع داوود » الصاروخي

قررت وزارة الحرب « الإسرائيلية » إدخال منظومة الدفاع الصاروخى المحلية الصنع والمعروفة باسم « مقلاع داوود » أو « دافيد سلانج » إلى الخدمة بحلول منتصف العام الجاري، وذلك عقب اجتياز المنظومة الصاروخية كافة اختبارات الكفاءة والإطلاق على مدار العام 2015، بدءًا من أبريل 2015، حتى إجراء الاختبار الخامس والأخير لهذا النظام الدفاعي في 10 ديسمبر الماضي.

وبمقدور نظام « مقلاع داوود » التصدى للهجمات الصاروخية في عدة أمدية مؤثرة تتراوح بين 100 إلى 200 كيلومتر « 63 إلى 125 ميلًا »، كما بإمكانه اعتراض الصواريخ الكروز والطائرات التى تعمل بدون طيار.

وتشكل أنظمة « مقلاع داوود » و « القبة الحديدية » و « صواريخ أرو » الاعتراضية المنظومة التي تعتمد عليها إسرائيل في تأمين أجوائها، وجميعها منظومات دعمت الولايات المتحدة الأمريكية إنتاجها لطمأنة إسرائيل ضد أية تهديدات صاروخية