أدوية للقلب تظهر نتائج واعدة لعلاج السرطان

أفادت دراسة كندية حديثة بأن هناك أدوية تستخدم عادة لعلاج أمراض القلب، مثل فشل القلب وعدم انتظام ضرباته، أظهرت نتائج واعدة في علاج السرطان.

وأوضح الباحثون بكلية الصيدلة جامعة مونتريال الكندية أن أدوية القلب المعروفة ثبت أمانها وفاعليتها على البشر، وبالتالي يمكن التحقق منها بسهولة وتوفيرها لمرضى السرطان بشكل أسرع، ونشروا نتائج دراستهم يوم الثلاثاء في دورية « أبحاث السرطان ».

وللوصول إلى نتائج الدراسة، فحص الباحثون أكثر من 1100 من أدوية القلب التي وافقت عليها هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، واختاروا 14 دواءً واعدًا منها لعلاج السرطان، وكان أبرزها « غليكوزيدات القلب »، وهي أدوية مستخدمة في علاج قصور القلب وبعض حالات عدم انتظام ضربات القلب.

ووجد الباحثون أن أدوية القلب وخاصة الغليكوزيدات تعمل على تنشيط إنزيم له تأثير مضاد للسرطان، كما وجدوا أن مرضى القلب الذي عولجوا بتلك الأدوية وكانوا يعانون من السرطان، كانت الخلايا السرطانية لديهم أقل شراسة.

وقال الباحثون إنهم بحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية حول تلك العقاقير، لتوسيع عدد الأدوية الفعالة لعلاج مرضى السرطان.