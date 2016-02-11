دعوة لحفر أنفاق إسرائيلية بغزة لخطف عناصر حماس

دعا كاتب إسرائيلي إلى حفر أنفاق تحت منازل الفلسطينيين وخطف عناصر من حركة حماس وذلك ردا على حفرها أنفاقا بالقطاع، في حين طالب سياسي إسرائيلي بارز بالإقرار بأن الأنفاق « تهديد إستراتيجي وحقيقي ».

وطالب الكاتب يوسي ليفي في موقع « ويللا » الإخباري « إسرائيل » بمواجهة أنفاق حماس بالطريقة ذاتها، أي عبر حفر « إسرائيل » الأنفاق تحت منازل الفلسطينيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وأن تصل بعض هذه الحفريات لمنازل قادة حماس، وتنفيذ عمليات خطف ضد عناصر الحركة من خلال هذه الأنفاق.

وزاد أنه ستكون لهذه الخطوات انعكاسات نفسية، لأن « استخدام »إسرائيل« في هذه الحالة لسلاح العدو، يفقده أمنه وروحه القتالية، وقد يدفعه لإعادة التفكير مجددا في وسائله القتالية ».

وتساءل ليفي كيف يمكن لحركة مسلحة كحماس في منطقة صغيرة جغرافياً كغزة، ولا تمتلك جيشا نظاميا وأسلحة طيران وبحرية ودبابات ومدفعية، الوصول لمرحلة توازن القوى مع « إسرائيل »، صاحبة الجيش الأقوى عسكريا في المنطقة.