أتلتيكو يعقّد صفقة دي خيا إلى ريال مدريد ويجدد لأوبلاك

ازدادت صفقة انتقال دي خيا إلى ريال مدريد تعقيداً بعدما نجح أتلتيكو مدريد في التجديد لحارسه السلوفيني يان أوبلاك.

أعلن نادي أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت تجديد عقد حارسه الدولي السلوفيني أوبلاك حتى 2021.

وأكّد وصيف الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر أنّه توصل لاتفاق مع صاحب الـ23 عاماً كي يمدد عقده في ملعب فيسنتي كالديرون حتى 2021.

وانضم أوبلاك إلى أتلتيكو في الموسم المنصرم من بنفيكا البرتغالي وتألق بشكلٍ ملفتٍ في الدوري ودوري أبطال أوروبا مما جعله أحد أهم الحراس في العالم.

وارتبط أوبلاك في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي في حال فشل الأخير في الحفاظ على الدولي الإسباني ديفيد دي خيا الذي سعى ريال مدريد إلى الحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية الماضية إلا أنّ نجاح إدارة أتلتيكو في الحفاظ على حارسها قد تزيد أسباب عدم تفريط يونايتد بدي خيا.

واستفاد أوبلاك من إصابة الحارس الأول لأتلتيكو مويا في الموسم المنصرم بأفضل صورة عندما أثبت أحقيته في أن يكون الخيار الأول لدييغو سيميوني في كافة المسابقات.

وتنقل الحارس الذي لعب في كافة فئات المنتخب السلوفيني بين العديد من الأندية « المغمورة » قبل أن يجد نفسه في أتلتيكو مدريد ابتداءً من الموسم الفائت.

وجمع أتلتيكو مدريد 51 نقطة هذا الموسم من 23 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الذي لعب مباراة أقل وهو يتقدم على جاره ريال مدريد الثالث بفارق نقطة، كما أنّه يملك أقوى دفاع في الدوري الإسباني بتلقيه 11 هدفاً فقط.