الرجوب : الكرة الفلسطينية تشهد أفضل إنجازاتها

أعرب اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة، بتأهل فريق أهلي الخليل لدوري المجموعات من مسابقة كاس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على حساب ضيفه خوجاند الطاجيكي بعد الفوز عليه الثلاثاء بهدف دون مقابل.

وقال اللواء الرجوب في تصريح صحفي: « إن فلسطين كانت تملك بطاقة ونصف، والآن أصبح لفلسطين بطاقتين، وهذا انجاز كبير، في ظرف عامين فقط منذ المشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

وأضاف : »سيشارك أهلي الخليل في دوري المجموعات لحساب فرق المجموعة الرابعة، وكذلك الأمر بالنسبة لفريق شباب الظاهرية بطل دوري المحترفين الذي تأهل مباشر لدوري المجموعات« .

وتابع، أن شهر فبراير هو شهر الإنجازات للكرة الفلسطينية، ففيه نالت أفضل تصنيف آسيوي لدى الفيفا، حيث تقدم المنتخب للمركز 110 عالمياً، بعد النتائج الطيبة التي حققها المنتخب الأول من قبل في تصفيات كأس العالم المزدوجة الحالية بعد التعادل السلبي امام السعودية، والفوز الكبير بسداسية على ماليزيا.

وأشار إلى أنه مطلوب من فريقيّ الظاهرية وأهلي الخليل الكثير في دوري المجموعات، لأن مستوى المنافسين أفضل، لأن هذا الأمر سينعكس بالايجاب على الكرة الفلسطينية، والتجربة السابقة لفريق ترجي واد النيص في نسخة العام الماضي كانت إيجابية ونتمنى تكرارها وتقديم الأفضل في هذه النسخة مع وجود فريقين.

ولفت إلى أن الأندية الفلسطينية ستكون جاهزة لاستقبال جميع الفرق، وفقاً لتعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأضاف: »بالنسبة للمنتخب فهو الآخر يعد بشكل جيد للغاية ولقاء الأشقاء في الجزائر على أهميته، إلا انه يأتي في إطار الاستعداد لاستكمال مشوار المنتخب في التصفيات المزدوجة، حيث سيلتقي الفدائي الأول مع منتخبي الامارات وتيمور الشرقية في شهر مارس / آذار المقبل".

وتطرق الرجوب إلى انتخابات الفيفا، حيث أكد أن موقف اتحاد الكرة الفلسطيني واضح وصريح وهو دعم الأمير علي بن الحسين لرئاسة الفيفا، وهذا الموقف صدر به موقف رسمي من قبل اتحاد الكرة في اجتماعه الرسمي قبل يومين .

ويترأس الرجوب بعثة المنتخب الفلسطيني التي توجهت لللجزائر لمواجهة الفريق الشقيق في 17 فبراير/شباط الجاري.