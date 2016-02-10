اتحاد المعلمين يقرر تعليق الإضراب بعد استجابة الحكومة لمطالبه

أعلن رئيس اتحاد المعلمين العام أحمد سحويل، مساء اليوم الأربعاء، عن تعليق الفعاليات الاحتجاجية التي بدأت اليوم بعد الحصة الرابعة.

وأضاف في تصريح صحفي له، أنه تمj مناقشة ملاحظات اتحاد المعلمين حول الاتفاق الموقع قبل عامين مع الحكومة لتنفيذ بقية بنوده، وتم اعتماد معظم الملاحظات، وبقيت قضية واحدة عالقة سيجري حلها وهي وجوب دفع المستحقات البالغة 5% من 1-1-2014 لغاية الآن بأثر رجعي، وهذا سبق وأن تعهد به رئيس الوزراء بأن يزود الاتحاد بمذكرة تكفل هذا الحق مع تأجيل تنفيذه لحين توفر الامكانيات المادية، وسنبقى نطالب بها في المستقبل.

وأشار سحويل إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ بنود الاتفاق ووقف الاضراب، وذلك في اجتماع الأمانة العامة للاتحاد ومراكز الفروع، والذي عقد في رام الله وتم فيه تقييم الوضع والاطلاع على أجوبة وزير التربية والتعليم، وأقرت الأمانة العامة والفروع تعليق الفعاليات بناء على ذلك.