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مايكروسوفت ستبدأ بالكشف عن محتويات تحديثات ويندوز 10

  • فلسطين اليوم
  • 15:49 - 10 فبراير 2016
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منذ إطلاق ويندوز 10 وهو يحصل على الكثير من التحديثات التي تحسن من الأداء وتحل المشاكل وحتى تزيد من الأمان. لكن دائماً لم يكن المستخدم قادراً على معرفة محتوى التحديث بدقة. الآن مايكروسوفت بدأت بالإلتزام بالكشف عن محتوى كل تحديث ترسله من خلال صفحة مخصصة لذلك.

سيظهر الموقع سجل مفصل بمحتوى كل تحديث وما هي الأشياء التي يقدمها من حل مشاكل وتحسينات ومزايا جديدة وغيرها. وسترتب التحديثات بطريقة شجرية بحيث يمكن التعرف بسهولة على تاريخ كل تحديث ورقمه وفتح التحديث الذي تريده للإطلاع على محتواه.

كمستخدم عادي قد لا يهمك محتوى التحديث بل تفضل فقط بتنزيله وتثبيته أو يمكنك وضع الاعدادات التلقائية. لكن محتوى التحديث أمر مهم لمدراء تقنية المعلومات والمستخدمين المحترفين الذين تواجههم مشاكل معينة وينتظرون تحديث ليحلها.

كان الأفضل لو قدمت مايكروسوفت تفاصيل محتوى كل تحديث ضمن مركز التحديثات في نظام ويندوز 10 بحيث يكون أسهل الوصول إليه، أو على الأقل رابطاً ينقلك إلى صفحة التحديث. على كل حال ها هي الصفحة متاحة الآن وفيها تفاصيل عن تحديثين حتى الآن.

الجدير بالذكر أن هناك تحديث مهم لويندوز 10 يحمل الأسم الرمزي Redstone تختبره مايكروسوفت حالياً وسنتعرف على المزيد من التفاصيل عنه في مؤتمر المطورين الشهر القادم.

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