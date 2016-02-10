قطر تُلمح لحدوث إنفراجة في مفاوضات رعاية قميص برشلونة

ألمح مسؤولون قطريون إلى إمكانية حدوث انفراجة في ملف رعاية الخطوط الجوية القطرية لنادي برشلونة الإسباني بعد تعثرها في الأشهر القليلة الماضية.

وقال رئيس لجنة تنظيم كأس العالم 200 في قطر حسن الذوادي لصحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إن قطر وبرشلونة « أصدقاء » مؤكداً أن عقد الرعاية الحالي كان مفيداً ومثمراً لكلا الطرفين.

وأضاف الذوادي أن قطر تشعر بالامتنان والشكر الكبير لمساهمة برشلونة في زيادة شهرتها وسمعتها على الصعيد الدولي مشيراً إلى أن النادي الكتالوني يشعر بالمثل بعد الحصول على سيولة مالية كبيرة من خلال الخطوط الجوية القطرية.

ولفت إلى أنه يتوجب على الطرفين أن يتصافحا كأصدقاء من أجل رأب الصدع الذي حدث في العلاقة بينهما مشدداً على ضرورة المضي قدماً كما كان الحال دائماً في محاولة لحل كافة الإشكاليات ونقاط الخلاف بشأن تجديد عقد الرعاية.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد تحدثت عن انهيار المفاوضات الدائرة بين برشلونة والمسؤولين القطريين فيما يتعلق بملف رعاية شركة الطيران القطرية لقميص الفريق الكتالوني.

كما أن رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو قد أبدى قلقه الشديد بسبب بعض الإشكاليات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق جديد بشأن عقد الرعاية مع إمكانية أن يبقى قميص الفريق الموسم المقبل بلا راعٍ.

وفي عام 2010، وقع برشلونة عقداً مع القطريين ينص على حصوله على 150 مليون يورو لمدة ستة أعوام مقابل وضع اسم « مؤسسة قطر » على قميص الفريق قبل أن يتم تغييره إلى « الخطوط الجوية القطرية ».