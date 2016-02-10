الأسير « العروج » يتعرض للضرب والشبح في معتقل « المسكوبية »

أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء، بأن الأسير إسماعيل عبد الله العروج، من بيت لحم، تعرّض للتعذيب القاسي بالضّرب المبرّح والشبح خلال عملية التحقيق معه في معتقل « المسكوبية ».

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير العروج معتقل منذ 13 آذار 2014، وحوّل مؤخراً للتحقيق بعد اعتقال زوجته رابعة العروج، في 21 كانون الثاني الماضي، موضحاً أن محققي الاحتلال استخدموا أقسى أساليب التعذيب مع الأسير لانتزاع الاعترافات منه، إذ انهال عليه خمسة محققين بالضّرب المبرّح على جميع أنحاء جسده وهو مقيد اليدين خلف الكرسي الذي يجلس عليه، ما أدى إلى إصابته بنزيف.

كما تعرض العروج للشبح بما يسمى أسلوب « الموزة »، ويعني تقييد يدي وقدمي المعتقل بالأصفاد لأسفل الكرسي وهو ممّدد، حتى يصبح شكل الجسد مقوسّاً، ما يؤدي إلى إحداث ضغط كبير ومضاعفات صحية خطيرة على العمود الفقري.

وأضاف النادي أن أحد المحققين قام بالجلوس فوق الأسير وهو في هذه الحالة، كما وتمّ استخدام أسلوب الشبح « المكسور »، وهو تكبيل يدي الأسير بالحائط، وإيقافه بشكل نصف وقفة لعدّة ساعات، إلى جانب كيل الشتائم البذيئة للأسير وتهديده باعتقال جميع أفراد عائلته.