لقاء تركي « إسرائيلي » اليوم وغزة هي المحور

قال مسؤول « إسرائيلي » كبير انه تم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع بين « إسرائيل » وتركيا.

وبين المسؤول إنه سيجري اليوم في سويسرا لقاء آخر لمناقشة مسألتين عالقتين، الأولى هي الطلب التركي للحصول على حرية الوصول إلى قطاع غزة بما في ذلك مباشرة عن طريق البحر للسفن التركية، والتي تبدو « إسرائيل » غير مستعدة لمنحه أولا بسبب رغبتها في إبقاء الحصار البحري على قطاع غزة، وكذلك بسبب معارضة مصر أية تدخل تركي في قطاع غزة.

أما القضية الثانية تتعلق ينشاط حماس في تركيا، حيث تزعم « إسرائيل » لحركة حماس مقر قيادة حماس في تركيا له أنشطة في اسطنبول لجمع الأموال لتنظيم والتخطيط لعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتطالب « إسرائيل » تركيا بأن تغلق مكاتب حماس وتمنعها من القيام بأية أنشطة عسكرية في تركيا.