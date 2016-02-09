إصابة 7 مواطنين في مواجهات بلدة تقوع جنوب الخليل

أصيب سبعة مواطنين برصاص الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، فيما أغلق الاحتلال مداخل بلدة نحالين غربًا، وشرع بحملة اعتقالات واسعة.

وبحسب مصادر محليّة فإن الشقيقين جهاد وعلاء داوود العمور (26 و24 عامًا) أصيبا برصاصتين في الفخذ بينما كانا يتواجدان على سطح منزلهما في حارة العمور وسط بلدة تقوع، التي شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال، اصيب خلالها 5 مواطنين على الأقل بالرصاص المغلف بالمطاط، ونحو 20 آخرون بالغاز المدمع والسام، حيث جرى نقل عدد من المصابين الى مستشفى بيت جالا الحكومي.

من جهة أخرى، حاصرت قوات الاحتلال بلدة نحالين الواقعة غرب بيت لحم، وشرعت بحملة دهم وتفتيش طالت العشرات من منازل البلدة واعتقلت خلالها العديد من المواطنين، بذريعة البحث عن منفذ عملية الطعن في مستوطنة « نافي دانيل » المقامة على أراضي بلدتي الخضر ونحالين.