سول تطلق طلقات تحذيرية على زورق كوري شمالي

ذكر تقرير إخباري أن الجيش الكوري الجنوبي أطلق طلقات تحذيرية تجاه زورق دورية حراسة كوري شمالي بعد أن عبر الحدود البحرية .

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن مسؤول عسكري لم تكشف عن اسمه القول إن الزورق عبر الحدود المتنازع عليها حوالي الساعة 0655 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (2155 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش) في البحر الأصفر، وإلى الغرب من شبه الجزيرة، قبل أن يتراجع بعد حوالي 20 دقيقة اثر اطلاق قوات البحرية الكورية الجنوبية لخمس طلقات تحذيرية.

وتعبر السفن الكورية الشمالية في كثير من الأحيان خط الحدود الشمالي، والذي تطالب بيونجيانج بزحزحته إلى ناحية الجنوب أكثر .

وتزداد حدة التوترات بين الكوريتين اللتين ما زالتا في حالة حرب من الناحية النظرية بعد حرب (1950 – 1953) التي انتهت بوقف لإطلاق النار دون التوصل لاتفاقية سلام.

ونفذت بيونجيانج أحدث تجاربها النووية في كانون ثان/يناير وأطلقت صاروخا باليستيا يوم الأحد الماضي.

وتعهد مجلس الأمن بالسعي لاتخاذ “المزيد من الإجراءات المهمة على وجه السرعة” ضد كوريا الشمالية ردا على إطلاق الصاروخ بعيد المدى تقول بيونجيانج إنه يحمل قمرا اصطناعيا لكن المجلس ندد بذلك بوصفه تجربة صاروخية.

وقالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها تجري محادثات مع كوريا الجنوبية حول نشر منظومة “ثاد” المضادة للصواريخ الباليستية للدفاع عنها في وجه تهديدات كوريا الشمالية.

وقال بيتر كوك، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون): “المناقشات الثنائية التي ستجرى ستسلط الضوء على الالتزام الراسخ من جانب الولايات المتحدة للدفاع عن الجمهورية الكورية”.