نتنياهو بدأ فك الارتباط السياسي عن فلسطينيي الداخل

قال خبير الشؤون الاسرائيلية في « وكالة فلسطين اليوم » فادي عبد الهادي، بأن مشروع قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، والقاضي بتجميد عضوية أعضاء الكنيست العرب من حركة بلد والقائمة العربية المشتركة بسبب لقائهم بأ سر الشهداء المقدسيين، و الذي حظي بموافقة أعضاء اليمين المتطرف، هو ( خطة فك ارتباط سياسي ) مع فلسطينيي الداخل من طرف نتانياهو دون أن يشعر، أي « انفصال اسرائيل عن فلسطيني اراضي 48 » سياسيا وليس جغرافيا« .

و يرى عبد الهادي بأنه من المستحيل ان تتنازل »اسرائيل« عن الجليل والمثلث للفلسطينين، ولكن يمكن ان يصبح الفلسطينيون تحت احتلال عسكري وليس مدني، موضحاً بأن نواب الكنيست العرب يمثلون قرابة ال20% من سكان »اسرائيل"، وانه اذا نجح نتنياهو بتمرير القرار، فمن المتوقع ان يقوم فلسطينو الداخل بحركة تمرد ضد السلطات الاسرائيلية، وعدم الامتثال لأوامرها.

و بحسب الخبير عبد الهادي، فبذلك يكون فلسطينو الداخل تحت احتلال، وليسوا كما تدعي اسرائيل بانهم مواطنين اسرائيليين.

ويعتبر قرار نتنياهو بتجميد عمل أعضاء الكنيست العرب بالخطوة الثانية بعد أن اعتبرت حكومة اسرائيل الحركة الاسلامية في الداخل، حركة غير شرعية.