وفاة مواطن اثر انهيار جرافة بالخليل

توفي عامل وسائق حفار يدعى « إياد ابوسيف 43 عاما » من بلدة السموع ، اليوم الإثنين، في حادث إنهيار ترابي أدى لإنقلاب الحفار والجرافة عليه في كسارة السموع بالبدة جنوب محافظة الخليل .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الطواقم هرعت من مركز دفاع مدني السموع إلى المكان بعد تلقيها البلاغ عن انقلاب الحفار « جرافة » على احد المواطنين في كسارة السموع، فعملت على استدعاء طواقم الانقاذ من مديرية دفاع مدني الخليل ومركز دفاع مدني الظاهرية بعد ان عجزت جرافة كبيرة عن سحبها ، ومن ثم باشرت الطواقم بقص الجرافة بوحدات الفتح والقص الهيدرولوكية وتأمينها بربطها بجرافة وباجر كبيرين وانتشال جثة المواطن التي كانت اسفلها وتسلميها لطاقم ومركبة إسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني .

وأضاف التقرير أنه تعود اسباب الحادث الى انهيار ترابي تحت الجرافة أثناء العمل الأمر الذي ادى الى سقوطها وانقلابها على سائقها .

ودعا مدير الدفاع المدني في محافظة الخليل المقدم انور المحاريق السائقين والمقاولين ومالكي الآليات الثقيلة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وتفقد المركبات بشكل دوري وعمل الصيانة اللازمة لها حرصاً على سلامة المواطنين وحماية للممتلكات داعياً اصحاب المعدات الثقيلة أخذ أقصى درجات الإنتباه والحذر وعدم السير او العمل فوق الأراضي الرخوة .