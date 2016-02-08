التعليم:انتظام الدراسة بالأقصى رغم قرارات رام الله « المسيسة »

أكدت وزارة التربية والتعليم بغزة انتظام الدراسة للفصل الدراسي الثاني بجامعة الأقصى بغزة رغم قرارات وزارة التربية برام الله.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت لوكالة « الرأي » أن الدراسة انتظمت أمس بالجامعة وأن الطلاب قاموا بالتسجيل للفصل الدراسي بالشكل المعتاد والمعهود عليه مثل باقي الفصول السابقة مشيراً إلى أن الجامعة لا تعمل إن لم يدفع طلبتها الرسوم المستحقة عليهم للتسجيل .

وقال ثابت الطلبة يعلمون أن قرار وزارة التعليم برام الله هو قرار لإيقاف المسيرة التعليمية بالجامعة وبعيد كل البعد عن مصالحة الطالب.

وأشار إلى أن الجامعة تسير بنظام الإعفاءات الطلابية المعتاد ككل فصل دراسي ولا تغير على هذا النظام.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم برام الله أكدت التزامها بإعفاء طلبة جامعة الأقصى من الرسوم الدراسية للفصل الثاني من العام الأكاديمي الحالي دون الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم بغزة .