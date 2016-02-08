الاحتلال غاضب من تصريحات حول مصر ادلى بها شتاينيتز

عبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن غضبها ازاء التصريحات التي ادلى بها السبت وزير الطاقة يوفال شتاينيتز التي قال فيها: إن قيام مصر بإغراق الانفاق التي يحفرها الفلسطينيون تحت الحدود المصرية مع قطاع غزة جاء بطلب من اسرائيل.

وكان شتاينيتز، وهو من اعضاء حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد قال السبت في تصريحات نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي « أغرق جزءا كبيرا من الانفاق بين غزة وسيناء » واصفا ذلك بأنه « حل جيد. »

ومضى للقول « لنقل إن كان السيسي قد عمل ذلك، فانه عمله الى حد بعيد نزولا عند طلبنا واستجابة لضغوطنا. »