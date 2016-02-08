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الاحتلال يثبت حكم الاعتقال الاداري على ثمانية اسرى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:20 - 08 فبراير 2016
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ثبّتت محكمة الاحتلال العسكرية في « عوفر » اليوم الإثتنين، أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقّ ثمانية أسرى.

وأوضح نادي الأسير، أن الاحتلال ثبّت لمدة ستة أشهر، الأوامر الإدارية الصادرة بحقّ الأسرى: حازم نبهان السروجي من طولكرم، هشام محمود عزام من بيت لحم، وهاشم نافع شلبي من جنين.

وأصدرت محاكم الإحتلال، قرارات بتثبيت الأوامر الإدارية الصادرة لثلاثة شهور، بحقّ كل من الأسرى: أحمد نبيل قني من نابلس، محمد عبد المعز طه من الخليل، أمير مطير فقها من نابلس ومصعب عبد الناصر شحادة من البيرة، وثبّت الأمر الصادر بحقّ الأسير أحمد محمد وراد من نابلس لأربعة أشهر.

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