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علماء يابانيون يبتكرون قياس نبضات القلب عن بعد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:51 - 08 فبراير 2016
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تمكن علماء من اليابان من ابتكار جهاز خاص يسمح بقياس عدد نبضات قلب الإنسان عن بعد.

وقد اجتاز هذا الجهاز كافة الاختبارات المخبرية الأولية والاختبارات السريرية بنجاح، مما يسمح بقياس نبضات القلب من دون الحاجة الى مراجعة الطبيب في المستوصف. وحسب رأي العلماء يمكن استخدام الجهاز في مختلف الأوضاع والحالات لدى تقويم عمل ونشاط القلب.

هذا الجهاز من ابتكار خبراء شركة « باناسونيك » بالتعاون مع علماء جامعة كيوتا. ويسمح الجهاز الجديد بالحصول على المعلومات اللازمة عن عمل القلب من دون ربط اجهزة استشعار مختلفة على الجسم كما هو الحال في الوقت الحاضر. كما ان دقة المعلومات التي يعطيها لا تقل عن تلك التي تعطيها أجهزة تخطيط القلب.

هذا يعني ان هذا الجهاز لا يمنع أي شخص من متابعة القيام بواجباته في البيت وفي العمل من دون اعاقة، وهو أي الجهاز يسجل التغيرات الحاصلة في نشاط القلب وعضلة القلب.

وينوي العلماء تطوير هذا الجهاز ليكون قادرا على مراقبة مختلف مؤشرات الحالة الصحية للجسم

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