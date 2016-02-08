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الاعلان عن قائمة المنتخب الوطني لمواجهة الجزائر ودياً

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 00:01 - 08 فبراير 2016
منتخب فلسطين منتخب فلسطين
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أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن أسماء بعثة المنتخب الفلسطيني المتجهة الى الجزائر يوم الاربعاء المقبل، لخوض مباراة ودية مع نظيره الأولمبي الجزائري في 17 فبراير/شباط الجاري. 
 
وتضم البعثة:

حراسة المرمى: توفيق علي، وغانم محاجنة، ورامي حمادة.

اللاعبون: عبد الله جابر، وفادي سلبيس، ويوسف الأشهب، ومصعب البطاط، ومؤمن إغبارية، وتامر صلاح، وعبد اللطيف البهداري، ومحمود ضيف الله، وأحمد الزريقي، ومحمود أبو وردة، وعدي خروب، وتامر صيام، وسامح مراعبة، ومحمد مراعبة، ومحمد يامين، وقاسم محاميد، وخضر يوسف، ومحمد درويش، وهشام الصالحي، وجوناثان سوريا، وبابلو برافو، وأحمد أبو ناهية.

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