حماس تطالب بمنح الفصائل دور بالإشراف على تنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة

أعلنت حركة حماس ترحيبها بما ورد ببيان الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الداعي إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات ووضع الآليات المناسبة لذلك والحفاظ على اللقاءات الوطنية الشاملة.

وأكدت حماس في بيان لها على تمسكها بعقد الإطار القيادي المؤقت الذي يضم جميع الفصائل.

وطالبت بمنح الفصائل دورها في الإشراف ومتابعة تنفيذ الاتفاقات السابقة، مؤكدة على حرصها في ترجمة هذا الموقف من خلال لقاءات الجارية بين فتح وحماس في الدوحة.

وقد طالبت الفصائل بقطاع غزة خلال اجتماع لها، حركتي فتح وحماس الاتفاق على تنفذ المسائل العالقة خلال الاجتماعات المنعقدة في قطر.

وأشارت الفصائل في بيانها إلى ضرورة وضع آليات واضحة ومباشرة وسريعة وملزمة لتنفيذها وفق اتفاق القاهرة 2011 دون إعادة فتح الملفات مرة أخرى أو عقد اتفاقيات جديدة.