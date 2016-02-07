رسمياً.. نتنياهو يقدم شكوى ضد نواب عرب ويسعى لطردهم من الكنيست

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو : أنه سيبحث الاجراءات القانونية اللازمة من أجل طرد نواب حزب « التجمع الوطني الديمقراطي » من الكنيست الاسرائيلي.

وأضاف نتنياهو جلال جلسة الحكومة الاسبوعية ، الأحد : أن يستعد لطرح قانون على الكنيست يفيد بطرد النواب الذين وصفهم بأنهم « مؤيدي الارهاب » وهم من التجمع الديمقراطي (جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس) .

يأتي هجوم نتنياهو على نواب التجمع الديمقراطي بعد زيارتهم أسر الشهداء الفلسطينيين في القدس المحتلة .

وأوضح نتنياهو أن هؤلاء ذهبوا لزيارة مواطنين قاموا بقتل اسرائيليين في القدس ، معتبراً أن نواب التجمع الديمقراطي يبنون جدراناً من الكراهية ضد الاسرائيليين .

وفي السياق ، أعلن المتحدث باسم نتنياهو أن رئيس الحكومة من المقرر أن يقدم الأحد ، شكوى الى لجنة الكنيست ضد هؤلاء النواب بسبب زيارتهم أسر الشهداء الفلسطينيين .

وكان قد دعا رئيس الكنيست يولي أدلشتاين ، الاسرائيليين الى تقديم شكاوى ضد نواب « التجمع الديمقراطي » ، حيث تقدم الى الآن 200 شكوى ضدهم .

يشار الى أن نواب « التجمع الديمقراطي » جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس ، يتعرضون لحملة تحريض واسعة يقودها بنيامين نتنياهو ، حيث أعلن في وقت سابق أن النواب الثلاثة غير جديرين بالبقاء في الكنيست .