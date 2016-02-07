أردوغان: لن التقي السيسي حتى لو الغى الاعدام عن مرسي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بأنه لن يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حتى لو قام النظام المصري بإلغاء أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم معارضته « إعادة العلاقات مع الشعب المصري ».

وأضاف خلال حديثه مع الصحفيين الذين رافقوه في جولته الخارجية « موقفي واضح، لن ألتقي السيسي حتى بعد أن يتم إلغاء أحكام الإعدام بحق الرئيس محمد مرسي ورفاقه، ولكني لم أكن قط ضد استمرار العلاقات مع الشعب المصري، ويستطيعون لقاء وزرائنا، ولكن حتى أن يلتقيه رئيس وزرائنا فإني لا أراه أمراً صحيحاً، إن ما حصل في مصر هو انقلاب عسكري أزاح الرئيس الشرعي، أنا أرى الأمر هكذا ».