مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا حول الصاورخ الكوري الشمالي

يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق الأحد، اجتماعا طارئا لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا، وذلك بناء على طلب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان للأمم المتحدة إن المشاورات المغلقة لمجلس الأمن ستُعقد في الساعة 1600 بتوقيت غرينتش.

وتناقش الولايات المتحدة والصين أيضا توسيع عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية ردا على تجربتها الصاروخية الأخيرة الشهر الماضي.

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إنه تم العثور على ما يعتقد أنه قطعة من صاروخ أطلقته كوريا الشمالية.

وسيساعد العثور على أجزاء من الصاروخ الذي حمل ما تقول بيونغيانغ إنه قمر صناعي إلى الفضاء في توفير معلومات عن البرنامج الصاروخي الكوري الشمالي.

وذكر مسؤول في الوزارة أن سفينه تابعة للبحرية انتشلت القطعة من منطقة جنوب شرقي جزيرة جيجو الكورية الجنوبية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن مسؤولي الدفاع الأميركيين والكوريين الجنوبيين قرروا بدء محادثات رسمية، لنشر نظام دفاعي أميركي مضاد للصواريخ في شبه الجزيرة الكورية تعترض عليه بكين بشدة.