فرنسا تلغي صفقة طائرات مع « إسرائيل »

ذكر تقرير إسرائيلي صباح اليوم الأحد، أن فرنسا قررت إلغاء صفقة شراء طائرات من دون طيار من صنع إسرائيل.

وقالت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي إن إلغاء الصفقة ناجم على ما يبدو من أن وزارة الدفاع الفرنسية « استسلمت » لعريضة عممتها الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS)، التي وقع عليها ثمانية آلاف شخص.

وطالبت BDS فرنسا بعدم استخدام هذه الطائرات لأنها تستخدم في قتل وإلحاق الأذى بالفلسطينيين.

وكانت شركة « إلبيت » الإسرائيلية وشركة « تالس » الفرنسية اتفقتا على إنتاج طائرة بدون طيار، وكان يتوقع أن تشتري فرنسا طائرات كهذه من طراز whacgkeeper لكنها قررت في نهاية الأمر شراء طائرة بدون طيار من صنع محلي، وفقا لتقرير نشره موقع « ديفينس نيوز ».