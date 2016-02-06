النمسا تطلب 670 مليون دولار لتغطية تكاليف اللاجئين

طلب وزير المالية النمساوي هانز يورغ شيلينغ من المفوضية الأوروبية أن تقدم 600 مليون يورو (670 مليون دولار) لتغطية تكاليف استقبال لاجئين إضافيين، وفقا لما قاله متحدث باسم وزارة المالية ، السبت.

ونسب المتحدث إلى الوزير قوله، في خطاب لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن النمسا خصصت ميزانية لـ35 ألف لاجئ سنويا، بتكلفة 11 ألف يورو لكل شخص، لكنها استقبلت نحو 90 ألف شخص في 2015.

وقال شيلينغ، في الخطاب الذي نشرت صحيفة « كورير » اليومية جزءا منه: « فيما يتعلق بأزمة الهجرة حان الوقت أن تعود المفوضية الأوروبية إلى وظيفتها الطبيعية كمؤسسة مستقلة تمثل الصالح العام للمجتمع، وأن تتصرف على هذا الأساس ».