الضفة: وفاة مواطن واصابة 168 آخرين في حوادث سير الاسبوع الماضي

لقي شخص مصرعه وأصيب 168 شخصاً بجراح في 158 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن إدارة شرطة المرور سجلت 158 حادث سير نتج عنها مصرع شخص واصابة 168 شخص وصفت حالة 3 منهم بالخطيرة ووصف اصابة 14 شخص بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 151 شخص بالبسيطة.

وأشار البيان الى أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 3884 مركبة، وأنزلت عن الشارع 75 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 2495 مخالفة مرورية، وحجزت 129 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 123 مركبة غير قانونية.