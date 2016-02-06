وزير العدل: محاصرة الاحتلال لقباطية انتهاك للقانون الدولي والانساني

قال وزير العدل علي أبو دياك، إن مواصلة الاحتلال حصار بلدة قباطية ومنع أهلنا من الدخول إلى بلدتهم والخروج منها، وتعطيل المدارس والمراكز الصحية يعني إمعان حكومة الاحتلال في سياستها القمعية والإجرامية.

وأضاف أبو دياك في بيان صحفي، اليوم السبت، أن فرض العقوبات الجماعية المحرمة دولياً، ومنع الطواقم الطبية وطواقم التدريس والمعلمين من الدخول إلى قباطية ومنع حركة المواطنين، هو انتهاك للقانون الدولي والإنساني.

وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية عن انتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية والقانونية لشعبنا، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها جرائم القتل التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء شعبنا في كافة محافظات الوطن وقتل الأطفال والإعدامات الميدانية.

ودعا المجتمع الدولي للتدخل العاجل لرفع الحصار المفروض على شعبنا، ومنع إسرائيل من مواصلة العقوبات الجماعية بما فيها هدم منازل عائلات الشهداء، وإغلاق المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية.